Besni'de 15 Temmuz coşkusu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Hacı Reşit Camiinde mevlit okutulmasıyla başladı. Öğle saatlerinde ise Besni Kaymakamlığı önünde 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf sergisi açıldı. Daha sonra yine Besni Kaymakamlığı önünde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Besni Kaymakamlığı önünde gece geç saatlere kadar devam eden etkinliklerde 15 Temmuz 2016 Darbe Kalkışmasında yaşanan olayları anlatan sinevizyon sunumu, mehteran takımının gösterisi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve okunan şiirler ile devam etti.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Nazlı Demir, ‘‘Bugün, devletimizin varlığını, milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef alarak devletimizin bekasını parçalamaya yönelik, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yılında, milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha yaşamaktayız. 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı, demokrasimize kast eden en büyük ihanetlerden birisi olarak tarihimize geçmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyor, milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan Aziz Milletimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında konuşmasının ardından gece sela okunmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.