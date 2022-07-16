Adıyaman'da araç uçurumdan yuvarlandı: 2'si çocuk 6 yaralı

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Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçurumdan takla atarak metrelerce ileride durabildi. Araçtaki 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, Adıyaman merkez Yaylakonak yolu üzerindeki Çat Deresi mevkiinde meydana geldi. Selçuk T. yönetimindeki 33 ADU 599 plakalı Hyundai marka SUV model araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Takla atan araç metrelerce ileride durabildi. Hurdaya dönen araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ulaşan acil sağlık ekipleri dağlık arazideki araca ulaşarak yaralıları vatandaşların yardımıyla güçlükle ambulansa taşıdı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada sürücü, Mehmet, Elanur, Gülüzar T., çocuklar Zeliha ve Dila B. yaralandı. Sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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