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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta'da 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

İHA

Kahta'da 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çalıştığı inşaatın 9. katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana gelen olayda, inşaatın 9. katında çalışan inşaat işçisi Fahri Çelik (57), dengesini kaybetmesi sonucu aşağı düştü.
İddiaya göre, binanın inşaat malzemeleri asansörle 9. kata taşınırken ayağı asansörün el arabasına sıkışan Fahri Çelik (57), asansörün el arabasını aşağı indirmesiyle birlikte sürüklenerek 9. kattan aşağı düştü. İşçilerin olayı görmesi üzerine 112 ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Fahri Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik’in cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra Kahta Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden işçinin yakınları ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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