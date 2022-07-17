Adıyaman'da 9'uncu kattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kalıp ustası Fahri Çelik (57), yapımı süren binanın 9'uncu katından düşerek öldü.

Olay, öğle saatlerinde Çobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren 9 katlı binanın en üst katında çalışan kalıp ustası Fahri Çelik, dengesini kaybederek yere düştü. Gürültüyle yere düşen Çelik'i görenler 112'yi arayarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fahri Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. 5 çocuk babası Fahri Çelik´in cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2022-07-17 14:56:51



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