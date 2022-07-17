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Adıyaman’ın Besni ilçesinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ş. (27), idaresindeki 02 DC 598 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Mahallesi’nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ayşegül Y’ye (49), çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ş., ile yaya Ayşegül Y., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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