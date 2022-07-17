Adıyaman’da orman yangını korkuttu

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Adıyaman’da, ormanlık alanda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Mesire alanında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 1 dönümlük alan yandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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