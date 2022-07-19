Adıyaman Meydan’ında kazı işlemi tamamlandı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve tüm hızıyla devam eden kent meydanı projesinin otopark kısmı için kazı çalışmaları tamamlandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından, eski hükümet binasının bulunduğu alanda inşaat çalışmaları devam eden kent meydanı projesinin altında yapılması planlanan iki katlı otoparkın kazı işlemlerinin tamamlandığını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, projede yapım işlemine geçildiğini müjdeledi.

Gelinen son durumla ilgili müteahhit firma yetkililerinden bilgiler de alan Başkan Kılınç, "Şehrimizin ilk meydanı için sürdürdüğümüz çalışmalar hızla devam ediyor. Arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, cami, kitap kafekütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan bulunacak. Şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan bu projemizde iki katlı otoparkımız için gerçekleştirilen kazı işlemi tamamlandı. İnşallah yılsonuna kadar da projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

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