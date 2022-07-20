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Sağlık Müdürü Öz’den "hatırlatma dozu" çağrısı

İHA

Sağlık Müdürü Öz’den "hatırlatma dozu" çağrısı

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, korona virüs aşısında hatırlatma dozu vurulması için çağrıda bulundu.
Son haftalarda korona virüs vakalarında ki artışa dikkat çeken Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, “Covid19 hastalığının kontrolü için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak bulaş zincirini kırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yaklaşık 18 aydan bu yana yapılan etkin aşılama programlarının etkisiyle salgın kontrol altına alınmıştır. Başlangıçtan bugüne hastalık etkili virüs özellik değiştirmekle birlikte aşılar etkinliğini korumaktadır. Vaka sayıları son haftalarda ülke geneli ve ilimiz artışa geçmesiyle birlikte son Covid19 aşılanmasının üzerinden 6 ay süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozu randevuları açılmıştır.
Son 60 günde Covid19 hastalığını geçirmiş PCR pozitif kişiler hariç, son aşı üzerinden 6 ay geçmiş ve 12 yaş üstü vatandaşlarımız MHRS, ENabız ya da Alo 182 hattı üzerinden randevu alarak ya da randevusuz olarak ilimizdeki hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve aile sağlığı merkezlerinde hatırlatma dozu aşılarını ücretsiz olarak yaptırabilir” dedi.

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