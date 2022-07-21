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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere, sulama projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

İHA

Milletvekili Tutdere, sulama projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın sulama projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sulama projeleri başta olmak üzere birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, yaz boyunca yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
Meclis çalışmaları hakkında bilgi veren Milletvekili Tutdere, “Meclis kayıtlarına baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen milletvekillerinin hem de diğer partilerden seçilen milletvekillerinin çalışmalarına baktığımızda bayrağı yukarı çıkardığımız açıkça görülüyor. Vermiş olduğumuz soru önergesi sayısına, kürsü ve mecliste söz alma sürelerine baktığımızda önceki dönem milletvekillerinden aldığımız bayrağı çok çok yukarılara taşıdığımız gerçeği açıkça ortaya çıkıyor. TBMM 1 Ekim'e kadar tatilde. Biz bu süreç içerisinde Adıyaman'daki köy ziyaretlerimizi, ilçe ziyaretlerimizi, esnaf ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Adıyaman'ın sadece mecliste değil sokaklarda da sesi oluyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte daha çok çalışıp hem Adıyaman'ı hem de Türkiye'yi bu zorluktan kurtaracağız.
AK Parti tütün meselesine çözüm getirmek için kooperatif modelini getirdi. Fakat getirilen bu kooperatif modeli sarmalık tütünde yaşanan sorunu çözmekten çok uzak bir modeldir. Çıkardıkları yönetmelikte yerli üreticinin kuracağı kooperatiflerle uluslararası büyük sigara şirketlerini aynı yönetmelikte düzenlediler. Bir kere düğmeyi aşağıdan yanlış iliklediler. Şu anda yirmi sekiz tane büyük sigara şirketi sarmalık tütün işine girmiş durumda. Köylülerin kuracağı bu kooperatiflerin bu büyük sigara şirketleriyle rekabet etme şansı yok” dedi.
Sulama projelerinde Adıyaman’ın yıllardır ihmal edildiğini belirten Milletvekili Tutdere, “İktidar defalarca söz vermiş olmasına rağmen GAP projesini, Adıyaman'daki sulama projelerini bitiremedi, barajları bitiremedi. Barajlardaki inşaatların ilerleme seviyelerine baktığımızda bu iktidarın ömrünün barajları bitmeye yetmeyeceğini görüyoruz. İnşallah biz iktidara geldiğimizde yarım kalan sulama projelerine gerekli kaynakları aktaracak ve bir an evvel tamamlayacağız, Adıyaman’ın topraklarını suyla buluşturacağız. Adıyaman olarak başka da şansımız yok. Bu işlerin bugüne kadar bitmiş olması lazımdı. İktidara ciddi bir destek veren bir ilin suyun kenarında, barajın kenarında olmasına rağmen kuru tarım yapmasını kabul etmek mümkün değil. Bu gerçekten Adıyaman'a yapılmış en büyük haksızlıktır. Hiçbir mazeret, hiçbir gerekçe bu durumu açıklayamaz. AK Parti iktidarı bu konuda Adıyaman’ı cezalandırmış, bilinçli olarak ihmal etmiştir. Projelere gerekli kaynakları aktarmamıştır. Bunu da bütün vatandaşlarımız biliyor.
Halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetki verdiğinde sulama projelerini en hızlı şekilde bitirecek. Çiftçilerimize elektriğin ücretsiz olarak verilmesi noktasında çalışmamız var. Adıyaman'da dahil, tarımsal sulama suyunda kullanılan elektriği çiftçilerimizi ücretsiz olarak vereceğiz. GES'leri kurarak çiftçilerimizi güneş enerjisinden faydalandıracak bu şekilde çiftçilerimizin üretimine katkı sağlayacağız, destek olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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