Doğa Kolejinde Satranç Turnuvası

Adıyaman Doğa Kolejinde 15 Temmuz Satranç Turnuvası düzenlendi.

2324 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Satranç Turnuvası sporcuların yoğun katılımları sonrası sona erdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TSF Adıyaman İl Temsilciliği ve ev sahipliğini üstlenen Adıyaman Doğa Koleji İşbirliği ile düzenlenen turnuvada sporcular bir birilerini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya katılan sporcu velileri de çocuklarından daha çok heyecan yaşadığı yüzlerine yansıdı. İki gün süren turnuvada derece yapan sporcular kupa, başarı belgesi ve madalya takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.