Petrol Caddesinde kavşak ve refüj düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj çalışması gerçekleştirildi.

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, Petrol Caddesinde gerçekleştirilen refüj ve kavşak düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam etiğini hazırlanan plan doğrultusunda bütün mahallelerde ihtiyaç duyulan eksiklerin giderilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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