Adıyaman’da, yasa dışı bahis denetimi yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan 72 iş yeri denetlendi. 18 ekip, 56 polis personelinin katılımıyla yapılan denetimde 296 kişinin de kimlik kontrolü yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.