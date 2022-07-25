Kız kardeşim Projesi tamamlandı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Kız Kardeşim Projesi çerçevesinde kadınlar eğitim aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kız Kardeşim Projesi uygulandı. Proje çercevesinde Adıyaman’da ön plana çıkan ürün veya ürünlerin katma değerinin arttırılması, markalaşma, pazarlama gibi konularda eğitim verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda gerçekleşen etkinliğe İl Müdürü Nurettin Kıyas ve yöneticiler ile kadınlar katıldı.

Nurettin kıyas, “Okur yazar,1555 yaş arası, eğitime düzenli bir şekilde katılım sağlayan, öğrendiği bilgileri yayabilme potansiyeline sahip, kadın çiftçilere yönelik program ve faaliyetlerde yer alarak üretim faaliyetleri ile ön plana çıkan yeniliklere açık, yaptığı tarımsal faaliyetlerde bölgede öncü, girişimci ve liderlik özeliği taşıyan kadınlara eğitim verildi. Kız Kardeşim Projesi’yle kadın üretici girişimcilerin ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınların ekonomik güçlenmesine destek olunması bu çercevesinde bilgi ve yeteneklerinin artırılarak geliştirilmesi ile kamuoyu nezninde farkındalık oluşturulması amacıyla 9 ilde bir günlük eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Adıyaman’da bu eğitimlere 47 kişi katıldı” diye konuştu.

Eğitim sonunda katılımcı kadınlara sertifikaları verildi.

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