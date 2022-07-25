Vali Mahmut Çuhadar, YKS il birincisini ödüllendirdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, geçtiğimiz günlerde açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) il birincisi olan Adıyaman Fen Lisesi Öğrencisi Seren Esmer’i ve ailesini Valilik Makamında ağırladı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve öğrencinin öğretmen ve ailesi de hazır bulundu.

Seren Esmer’i gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti.

YKS’deki başarısıyla Adıyaman’ın gururu olan Seren Esmer’e başarılarının devamını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman Fen Lisesi öğrencimiz Seren Esmer kızımız, YKS sayısal puan türünde 550,75 puan alarak Adıyaman il birincisi ve Türkiye 126’ncısı olarak elde ettiği başarıyla Adıyaman’ın gururu olmuştur. Adıyaman’a yaşattığı bu gurur ve sevinçten dolayı kendisini yürekten tebrik ediyor, tüm öğrencilerimizin Seren’in çalışkanlığını ve disiplinini örnek almasını istiyoruz.

Biz inşallah bu başarıyı önümüzdeki yıllarda artırarak devam etme arzu ve hedefi içinde olacağız. Seren kızımızı vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştiren ve geleceğe hazırlayan ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Ne kadar gurur duysalar azdır. Seren’in bundan sonraki üniversite hayatında da başarılı olacağına inanıyorum. Hem mesleğinde hem de hayatında başarılı bir fert olarak memleketimize ve ülkemize çok değerli hizmetler vereceğine eminim” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar daha sonra 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavında sayısal puan türünde 550,75 puan alarak Türkiye 126’ncısı ve Adıyaman il birincisi olan Adıyaman Fen Lisesi öğrencisi Seren Esmer’i cep telefonu ile ödüllendirdi.

2022 YKS’de Adıyaman’ın gururu olan Adıyaman Fen Lisesi öğrencisi Seren Esmer ise başarısında hem öğretmenlerinin hem de ailesinin büyük payı olduğunu söyleyerek, başarısını düzenli çalışmaya bağlayıp hedefinin Koç Üniversitesi Fizik Bölümü olduğunu anlattı.

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