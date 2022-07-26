Adıyaman’da bal fiyatları açıklandı

Adıyaman Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek fiyatları belirlediklerini söyledi.

Adıyaman Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, arıcılık faaliyetlerinde girdinin yüksek olmasından dolayı fiyatların arttığını ancak, hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun etmeye yönelik bir fiyat politikası içerisine girdiklerini kaydetti.

Bu yıl ki bal fiyatlarını açıklayan Mehmet yaşar Yiğit, “Adıyaman Arıcılar Birliği olarak bin 460 üyemiz 74 bin 154 kovanla arı ürünleri üretim faaliyetini gerçekleştiriyor. Adıyaman yaylalarında ki çiçek florasını değerlendirip, çiçeklerdeki nektar arılarımız tarafından toplanarak ülkemizin ve Adıyaman’ımızın ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Adıyaman'da birçok aile arıcılık faaliyetini yaparak geçimlerini sağlamaktadır. Arıcılar olarak temel amacımız şifa kaynağı olan balı doğal yaylalarda üretip tüketicilerimize sunmaktır. Üretiminde belli zorluklar bulunuyor. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği olarak yaşanan ekonomik sıkıntılardan arıcılık sektöründe üretim yapan arıcılarımızda olumsuz yönde etkilendi. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması, arıcılıkta kullanılan malzemelerin fiyatında artışın olması ve en önemlisi de bu sene bal rekoltesinin çok düşük olması arıcılarımızı olumsuz yönde etkiledi. Maliyetlerin artması bal fiyatlarına yansıyacaktır. Üreticilerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda hem üreticileri hem de tüketicileri memnun edecek bal fiyatını belirledik. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği’nin 2022 yılı için belirlediği bal fiyatlarının kilosu, süzme çiçek bal 200 TL, petek çiçek bal 230 TL, karakovan çiçek bal 300 TL, sertifikalı organik bal fiyatları ise süzme çiçek bal 250 TL, petek çiçek bal 280 TL, karakovan çiçek bal 350 TL olarak belirledik. Belirlediğimiz fiyat hem üreticilerimize, hem de tüketicilere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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