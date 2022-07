Kaşla göz arasında altın bilekliği çaldılar

Adıyaman’da bir kuyumcuya girerek müşteri yoğunluğundan faydalanan iki kadın, kaşla göz arasında altın bilekliği çaldı.

Olay, Adıyaman merkez Atatürk Caddesi Ulu Camii'nin karşı tarafında bulunan Ferhat Gürsoy’a ait kuyumcu dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkâna giren kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kadın şahıs, burada müşteri yoğunluğundan faydalanarak altın bileklik almak istediklerini söyleyerek bileklikleri incelemeye başladılar. Bilekliklere bakan kadın şahıslardan biri eline aldığı iki bileklikten birini kaşla göz arasında elinde bulunan cüzdanın arkasına koyarak saklarken, diğer bilekliği de koluna takarak denedi. Denediği bilekliği yeniden yerine koyan kadın şahıs, cüzdanının arasında sakladığı bilekliği de üstünü düzeltir gibi yaparak göğsüne koydu. 14 bin TL değerindeki altını alan ve soğukkanlı tavırlarla hareket eden kadın şahıslardan biri ise yanında getirdiği birkaç küpeyi de kuyumcuya sattı. Parasını alan ve çaldıkları bileklikle kayıplara karışan kadınların gerçekleştirdiği olayı bir süre sonra fark eden kuyumcu çalışanları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, altın hırsızlarının bir an önce bulunması için çalışma başlattı.

Kuyumcu sahibi Ferhat Gürsoy ise olayı anlatarak, her iki kadın şahıstan da şikâyetçi olacaklarını ve şahısların bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

