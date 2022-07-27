Toplu taşıma araçları denetlendi

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Adıyaman’da şehir içi toplu taşıma araçları zabıta ve polis ekipleri tarafından denetlendi.

Adıyaman Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Esnaf Odası ortaklaşa şehir içi toplu taşıma araçlarını denetledi. Atatürk Caddesi ve Gölbaşı Caddesinde iki noktada yapılan denetimlerin ilk gününde 150 araç sorgulandı.

Denetimlerde temizlik, klima ve trafik denetimi yapıldı.

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