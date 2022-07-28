Koçali’de 5 kilometrelik tünel açılıyor

Adıyaman’da 187 bin dekar alanı sulayacak olan Koçali Barajı’nın suyunu arazilerle buluşturmak için 5 kilometrelik tünel açma çalışmaları sürüyor.

Koçali Baraj gövdesinin yanında tünel açma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 4 ay önce başlayan tünel açma çalışmalarında yaklaşık 1 kilometrelik ilerleme sağlandı. Proje çercevesinde 5,2 kilometrelik tünelin açılacağı belirtildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer çalışma yapılan alanda incelemede bulundu.

Ahmet Aydın, Adıyaman’ın en önemli ve ön öncelikli gündem maddelerinden birisi olan Koçali Baraj bölgesinde tünel çalışmasının devam ettiğini belirterek, “5 metre çapında tünel açılıyor. Yaklaşık 5 bin 200 metre yani 5 kilometrenin üzerinde bir tünel açılacak. Bunun dışında sulama için tünel sistemiyle inşallah Adıyaman’ın mümbit arazilere aktarmış olacağız. Şuan itibariyle bir yıl içerisinde bu tünel bitmiş olacak. Bir taraftan tünel, bir taraftan baraj çalışması sürüyor. Sulama projesi ihale edildi, onunda süreçleri başladı. Baraj, tünel, sulama eş zamanlı ilerleyecek. Adıyaman’ın 187 bin dekarlık arazisini suya kavuşturacağız. Bu proje ile Adıyaman’ın içme suyu problemini gidecek projede var. Birde hidroelektrik santral projesi de var. Projenin bütün bölümlerini takip ediyoruz. Son derece önemli bir projedir. Ciddi bir katma değer ve istihdam sağlayacak. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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