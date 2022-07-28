Yeni Sanayi Mahallesinde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan Yeni Sanayi Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı.

Daha önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından Yeni Sanayi Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalleye bağlı sokaklarda asfalt çalışmalarına başladı.

Mahallede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "ASKİM Müdürlüğümüz tarafından tamamlanan çalışmaların ardından Fen İşleri Müdürlüğümüz mahallenin asfaltını yenilemeye başladı. İnşallah çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak yolu yeni haliyle halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.

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