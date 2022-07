Adıyaman Valiliği suya girmeyi yasakladı

Adıyaman Valiliği, akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişleri yasakladı.

Adıyaman Valiliği aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek ve yüzmek için girilen yerlerde yaşanan boğulma olaylarının önüne geçmek için önlemler aldı.

Adıyaman Valiliği, suya girmenin yasak olduğu yerler ve durumlar ile ilgili açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Adıyaman’da mevsimsel faktörler sebebiyle havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar gerek vatandaşların gerekse turistler tarafından öncelikli olarak tercih edildiği görülmektedir.

Zaman zaman yaşanan ve can kayıplarına sebep olan boğulma olaylarının, yüzme bilmenin beraberinde getirdiği özgüven duygusu, olumsuz hava koşullarında suya girilmesi, kontrollü yüzülebilecek yerler yerine ücretsiz ve ıssız yerlerde suya girmenin tercih edilmesi, alkollü bir şekilde ya da yasaklı madde kullanarak suya girilmesi, iyi seviyede yüzme bilinmemesi, kayalıklardan suya düşme, zıpkınla balık avcılığında sığ su bayılmaları, su sporları faaliyetleri esnasında yaşanan kazalar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir.

Bu nedenle göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesi meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel sağlığın korunması amacıyla akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, deşarj,

taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir.

Bu tesisleri serinleme ya da yüzme amaçlı kullanan 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezası uygulanacak, 15 yaşından küçükler ise sudan çıkarılarak ailelerine teslim edilecektir. Tesislerden sorumlu kurum ve kuruluşlarca özellikle yaz aylarında tesislerde; bekçi, özel güvenlik görevlisi, belediye zabıtası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri veya Orman Muhafaza Memurlarının görevlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca kolluk birimlerince de söz konusu alanlara devriye görevlendirilmesi yapılacaktır.

Bu tesislerde bariyer, set, korkuluk, tel çit, ikaz levhaları gibi koruyucu yapılar projelendirilerek yapılacak ve işletme aşamasında ise bakım ve onarımları tekide mahal verilmeden yerine getirilecek,

konuyla ilgili muhtarlıklar ve kamuoyu bilgilendirilerek, bu yerlerin /tesislerin girişlerine; suya girişlerin tehlikeli ve yasak olduğuna dair ikaz levhaları konulacaktır.

Sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulacaktır” denildi.

