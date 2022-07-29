Vali Çuhadar, mesire alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet mesire alanında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde bulunan Beşpınar Mesire alanını inceleyen Vali Mahmut Çuhadar’a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan eşlik etti.

Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet burada bir takım incelemelerde bulunarak vatandaşlarla da bir araya geldi. Heyet buraya gelen vatandaşların da sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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