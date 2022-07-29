Sanatçı Latif Doğan’ın acı günü

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Ünlü Sanatçı Latif Doğan’ın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi gören annesi Ayşe Doğan (75) hayatını kaybetti.

Ayşe Doğan, Adıyaman’ın Besni ilçesine getirildi. Cuma Namazı sonrasında Besni Tuğsuzlar Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Merinos Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayşe Doğan’ın cenazesi Haraba köyünde defnedildi. Cenazeye katılanlar sanatçı Latif Doğan’a başsağlığı dileklerini iletti.

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