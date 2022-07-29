Demir korkulukların arasında saatlerce mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Adıyaman’da demir korkuluklar arasına sıkışarak saatlerce can çekişen sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeni Mahalle’de yer alan Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe duvarında bulunan demir korkulukların arasından geçmeye çalışan bir sokak köpeği korkuluklar arasına sıkıştı. Saatlerce çıkmaya çalışan ve çıkmak isterken yaralanan köpek havlamaya başladı. Acı çekerek havlayan köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpek için kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri köpeğin zarar görmemesi için arka ayaklarını sabit tutarken, bir itfaiye eri de demir ayırma aparatıyla korkulukları ayırdı. Oldukça korkan ve acı çeken köpek, korkulukların genişletilmesiyle bulunduğu yerden çıkarak hızla uzaklaştı. Çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri ise bulundukları yerden ayrıldı.

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