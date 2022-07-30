Köseceli 122 acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı

AdıyamanGaziantep karayolu üzerinde bulunan Köseceli köyüne 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kuruldu.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yeni bir 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı. Besni ilçesine bağlı köseceli köyüne kurulan istasyon AdıyamanGaziantep Karayolu üzerinde 4 belde ve 30’dan fazla köye hizmet verecek.

İstasyonunun açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Yakup Taş, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre, Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Köseceli Belediye Başkanının destekleriyle hizmete açılan istasyon anayola ve beldelere yakınlığıyla önemli bir ihtiyacı giderecek.

Açılışta konuşan Vali Mahmut Çuhadar; “Beldemize yapılan bu hizmette emeği geçen İl Sağlık Müdürümüze ve ekibine, sağlık çalışanlarımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bölgede önemli bir eksikliği gidermiş olduk” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise yaptığı konuşmada; “Beldemizde çalışkan bir belediye başkanımız var. Önemli çalışmalara imza attı. Bizde kendisine gereken desteği verdik. Gençlerimiz için önem taşıyan halı sahamızı faaliyete geçirdik ihtiyaç duyulan her noktada kilit taşı döşemesi gerçekleştirildi. Son olarak ta 112 acil istasyonumuzu hayata geçirdik. Elimizden geldiğince ihtiyaçları teker teker karşılamaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Nazlı Demir ise konuşmasında, “Bugün Köseceli Belediyemiz tarafından yeri verilip, bakım onarımı üstlenilen, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayan ve ilçemizin beşinci 112 acil sağlık istasyonu olan Köseceli 112 Acil İstasyonunun açılışını gerçekleştirdik. Bu hayırlı hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut ise halka hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “112 Acil sağlık istasyonumuzun yanı sıra devam eden kilit taşı yol çalışmalarımızda en kısa sürede tamamlanmış olacak. Bunların yanında beldemize halı saha da yaptık. Beldemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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