Kadınların yöresel ürün pazarı açıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde girişimci kadınların ürünlerinin satılacağı yöresel ürün pazarı açıldı.

Besni Kaymakamlığı öncülüğünde Atmalı Girişimci Kadınlar Kooperatifi tarafından yöresel ürün pazarı kuruldu. GAP İdaresi, İl Özel İdaresi ve Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu tarafından yaptırılan yöresel ürün pazarı tören ile açıldı. Yöresel ürün pazarında girişimci kadınlar tarafından yapılan yöresel ürünlerin satışı yapılacak.

Açılış töreninde konuşan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Yaklaşık bir yıldır emek verdiğimiz deyim yerindeyse gecemizi gündüzümüze katarak kurduğumuz Atmalı Girişimci Kadınlar Kooperatifi ile birlikte canla başla çalıştığımız Atmalı Yöresel Ürün Pazarımızın açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız açılışta, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, Halk Eğitim Merkezimizin ve Aile Destek Merkezimizin emektar usta öğreticileri ve öğrencileri, Atmalı köyümüzün kıymetli vatandaşları, saymayı unuttuğum pek çok misafirimiz ve tabi ki her etkinlikte programda soğukta sıcakta kahrımızı çeken her daim yanımızda olan kıymetli basın mensuplarımız bizleri onurlandırdı.

Projemiz 2021 yılında yapılan ihale bedeline göre KDV dahil 2 milyon 136 bin Türk Lirasına mal oldu. Yaptığımız ilave harcamalarla beraber bugün yaklaşık 2 milyon 300 bin liralık bir yatırımı kazandırmış olduk. Bu yatırımın yaklaşık 1 milyon 200 binini GAP İdaresinden, 600 bin TL’sini hayırsever iş adamımız Ali Erdemoğlu’nun desteğiyle tamamladık, kalan kısmını da Valimizin destekleriyle İl Özel İdaremiz tarafından karşılandı.

Yapım aşaması tamamlandıktan sonra donatımı ile ilgili Ticaret Bakanlığımızın destek programı içerisinde bir desteği oldu. Ayrıca bugünde burada bizleri onurlandıran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcımız Fatma Öncü sağ olsun bizleri kırmadı. Bir talimatıyla gördüğünüz bu tesisteki dolaplarımızı raflarımızı çöp kutularımızı oturma banklarımızı bizlere gönderdi.

İlçemize ilimize ülkemize böylesine güzel bir tesisi kazandırmanın gururuyla emeği geçen destek olan yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kahramanlarım Atmalı Girişimci Kadınlar Kooperatifimizin yolu bahtı açık olsun, kazancı bol ve bereketli olsun inşallah” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmasında; ‘’Ne mutlu ki bize kadının elinin değdiği bir açılışta hep birlikte bulunmaktayız ve kariyerinde başarılı olmuş hanımefendiler ile bu açılışı yapıyoruz. Bu ayrı bir gururdur. Ben öncelikle bu projede canla başla çalışan Kaymakamımız Nazlı Demir’e çok teşekkür ediyorum.

GAP İdaresi yetkililerine de çok teşekkür ederim. Birde bizim her türlü zorluğumuzda elimizden tutan arkamızda duran işadamı Ali Erdemoğlu ve Erdemoğlu ailesinin kıymetli üyelerine özel bir teşekkür ediyorum. Bu projede de diğer projelerde de olduğu gibi bizleri yalnız bırakmadılar.

Bizim bir iddiamız var idealimiz var. Adıyaman’ı turizm kenti yapmak ve Adıyaman’ı tüm dünyaya tanıtmak. Adıyaman gerçekten bağrında dünya hazinelerini barındıran bir şehir” ifadeleri kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında kadın dayanışmasına dikkat çekerek, “Ben burada bu hanım dayanışmasından dolayı Kaymakamımız Nazlı Demir ve kooperatif başkanımıza özelikle teşekkür ediyorum. Sanayi Bakanlığımız, GAP idaresi marifeti ile bu projeyi onayladı. Arkasından Valimiz Özel İdare Desteği ile çok büyük katkıda bulundu yine akabinde Merinos Holding sağ olsun her yerde izi var her yerde eseri var. Burada da Kaymakam Hanımı yalnız bırakmadılar. Akabinde dolapları ve bir takım müştemilatı ile ilgili Fatma Şahin hanımefendi büyük bir destek vererek el birliği ve güç birliği ile bu eseri tamamladık hayırlı uğurlu olsun emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Yakup Taş yaptığı konuşmada, “Bu proje GAP, Besni kaymakamlığı ve hayırsever iş adamı Ali Erdemoğlu’nun katkılarıyla bugüne gelmiştir. Kaymakamımız, Bakanımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Erdemoğlu ailesi Besni’nin arkasında durduğu sürece burada daha güzel projeler yapılacaktır. Erdemoğlu Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum. Erdemoğlu Ailesi’nin Besni daha çok hayır yapacağından benim şüphem yok. Besnili kardeşlerimin girişimci ruhu var. Kadınlarımızın bu yöresel ürünleri satacaklarından ve hatta dünyaya mal edeceklerinden hiç şüphem yok” dedi.

Fatma Şahin yaptığı konuşmada, “Bu çalışmanın Atmalı’ya, Besni’ye, Adıyaman’a, Gaziantep’e ve tüm bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Komşuya geldik komşu hakkı bizim medeniyetimizde önemli bir değer. Komşu hakkı o kadar önemli bir hakkı ki sevgili Peygamber Efendimiz bu değeri miras kılabiliriz demiştir. Bu anlamda Besni bir şey dediği zaman, Adıyaman bir şey dediği zaman bu medeniyet kodlarımızın bize vermiş olduğu talimatları yerine getiriyoruz. Söylenen şeyi yerine getirmek var, gücümüz ile yanlarında olmak destek olmak bizim açımızdan çok önemli. Gaziantep’ten komşu şehirden sizlere muhabbet sevgi ve saygı getirdik Allah hepinizden razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yardımcısı Fatma Öncü ise yaptığı konuşmada, “Bölge olarak baktığımızda belki daha batı taraftan kadının içinde bulunduğu durumu, çalışma hayatına entegrasyonu, projelerde yer alması biraz daha önyargılı gibi bakılıyor. Oysaki burada bugün gördüğüm başta sizlerin beyefendilerin destekleri de her daim olmak üzere her konuda kendileri sahada aktif olarak yer alıyorlar. Biz bakanlık olarak kuruluş yılımızdan bugüne kadar sosyal hizmetler Bakanlığı olarak temelde aileyi bir bütün olarak kabul ediyoruz. Erkek ve kadın olarak ailenin içerisindeki bütün bireylerin eşit oranda destekleyip güçlendirmek amaçlı yola çıkmış bir hizmet politikamız var ama bu alanda geçmiş döneme baktığımızda kadınlarımızın önünü açmak için ciddi projeler başlatmış, devam eden projeleri de yürütür durumdayız. Tabi bu projelerin en başta temsilcisi ve Lideri Sayın Başkanımız Fatma şahin hanımefendiye minnettar kalıyoruz bugün dahi kendisinin imza attığı programları devam ettiriyoruz. Kadınlar konusunda genç kızlar konusunda bir ailede hem babanın hem de hanımefendinin ne kadar nitelikli ve donanımlı olursa gelecek topluma da o kadar doğru bir şekilde şekillendirdiğini her birimiz tecrübe ediyoruz. Ben her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Adıyaman’ımızın, kuruluşlarımızı da tek tek ziyaret ettim her birinin yüzlerindeki mutluluk, ifade inanın sizlerin eseri ben her birinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında kurdele kesildi ve tören sona erdi. Açılışa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, çeşikli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.