Isınan fren balataları yangına neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isınan fren balataları yangına neden oldu

İHA

Isınan fren balataları yangına neden oldu

Adıyaman’da, seyir halindeki bir tırın lastikleri aşırı şekilde ısınan balatalardan dolayı alev aldı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü Kavşağında 27 ALZ 278 plakalı patates yüklü tırın balatalarının aşırı şekilde ısınmasından dolayı lastiklerde yangın meydana geldi. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını söndürdü. Yapılan söndürme sonrasında itfaiye ekiplerince tırın lastiklerinde soğutma yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı
İki grup arasında yumruklu kavga
YEREL HABERLER İki grup arasında yumruklu kavga
Adıyaman’da satırlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da satırlı kavga: 1 yaralı
Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler Binanın elektrik kablolarında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ...
Adıyaman’da karasinekle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da karasinekle mücadele devam ediyor
KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı
YEREL HABERLER KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı
Ot yangını korkuttu
YEREL HABERLER Ot yangını korkuttu
Düğünde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu
YEREL HABERLER Düğünde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada ...
Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı
Vali Mahmut Çuhadar cem evlerini gezdi
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar cem evlerini gezdi
Kadınların yöresel ürün pazarı açıldı
YEREL HABERLER Kadınların yöresel ürün pazarı açıldı
Bahçede çıkan yangında inek telef oldu
YEREL HABERLER Bahçede çıkan yangında inek telef oldu
Besni’de eve giren yalan yakalandı
YEREL HABERLER Besni’de eve giren yalan yakalandı
Besni’de otomobil yandı
YEREL HABERLER Besni’de otomobil yandı
Köseceli 122 acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı
YEREL HABERLER Köseceli 122 acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.