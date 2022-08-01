Adıyaman’a tarımsal zararların karşılanması için 20 milyon TL ödeme

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’da meydana gelen don ve dolu afetlerinden dolayı tarımsal zararların karşılanması adına 20 milyon TL bütçenin aktarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Adıyaman’ın il merkezinde ve ilçelerinde 1415 Nisan 2022 ile 3 Mayıs 2022 tarihlerinde meydana gelen don ve dolu afetleri nedeniyle oluşan tarımsal zararların karşılanmasında kullanılmak üzere, 20 milyon TL’nin aktarıldığını açıklayan Milletvekili Ahmet Aydın, her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını vurguladı. Yaşanan don olaylarından dolayı mağdur olan vatandaşların aktarılan parayla mağduriyetlerinin giderileceğini söyleyen Milletvekili Ahmet Aydın, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.