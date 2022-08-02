AK Parti’de vatandaş buluşmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’de vatandaş buluşmaları devam ediyor

İHA

AK Parti’de vatandaş buluşmaları devam ediyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında düzenlenen halk buluşmalarında vatandaşların sorun ve sıkıntıları dinleniyor.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, her pazartesi gerçekleştirilen vatandaşlarla buluşma toplantılarında vatandaşların beklenti ve taleplerini not alarak bazı sorunları ise anında çözüme kavuşturuyor.
Partiye gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Dağtekin 5 yılı aşkın süredir il başkanlığı yaptığı AK Parti’de, her pazartesi günlerini vatandaşlarla geçirdiğini ve bu görevde olduğu sürece bu geleneği her zaman devam ettireceğini vurguladı.
Başkan Dağtekin, “İl Başkanlığım dönemim boyunca Pazartesi günlerini halkıma ayırdım. Bu benim için çok özel zaman dilimleri. Vatandaşlarımızın ne sıkıntısı ne sorunu varsa birebir yanlarında oturarak ilk ağızdan dinleme imkanı buluyoruz. Biz halkımızdan hiçbir zaman kopmadık. Elbette programımızın yoğun bölümü saha çalışmalarında devam ediyor. Ancak saha çalışmalarında örneğin, Kahta ilçemizdeysek belki de Besnili bir hemşehrimizin bir talebi oluyor. Kıymetli kardeşlerimizi de pazartesi günleri partimize davet ederek sorunlarını çözme gayretinde oluyoruz. Teşkilatlarımız vatandaşın varlığı ve en önemlisi de memnuniyetiyle güçlenir, taçlanır. Biz de bu manada sık sık bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin her türlü sorununa kulak veriyor, beklenti ve taleplerini elimizden geldiğince ve imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu bizim için en büyük mutluluktur. Kendilerinin bir ‘Allah razı olsun’ demeleri bile bize yetiyor” dedi.
Saha çalışmaları ve gündeme ilişkin de konuşan Başkan Dağtekin, “Yaz dönemi saha çalışmalarımızı dolu dolu geçiriyoruz. Teşkilat olarak milletvekillerimize ayrı ayrı programlar hazırladık. Aynı şekilde il genel meclis üyelerimize, ilçe koordinatörlerimiz kendi bölgeleriyle ilgili programlar hazırladık. Şuana kadar köylerimizin yüzde 90’nını gezdik. Hedefimiz bunu yüzde yüze çıkarmak olacak. Kadın Kollarımız merkezde yaptıkları mahalle toplantılarıyla çalışmalarını yürütüyor. Gençlik kollarımız gençlerimizin tamamına ulaşma noktasında yoğun bir gayret içerisindeler. Encümenlerimiz ise kendi köyleri ile ilgili bugüne kadar neler yapıldı, yapılamayanlar nelerdir, tüm bunların raporlandırarak üzerinde duruldu ve bu bilgiler ışığında köylerimize giderek sorunları bizzat yerinde tespit ederek yerelde çözülmesi gerekenleri o anda çözüyoruz. Ankara boyutunda ise sağ olsun başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere tüm milletvekillerimiz notlarını alarak anında çözme iradesi gösteriyorlar. Ama şunu da gururla söylemem gerekir ki, bugüne kadar yılların ihmali olan sorunlar AK Partimiz döneminde yapılmıştır. Tabii köy ziyaretlerimizde mutlaka muhtarlarımızla da bir araya geliyoruz. Orada yerel dinamikleri tek tek dinliyoruz. Bunların yanı sıra merkez ilçemizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her mahalleyi, mahalledeki sokağı, sokaktaki esnafı ziyaret eden teşkilatımız; gelecek seçim için değil, gelecek nesil için çalışan bir parti geleneğinden geliyoruz. Tüm dünyayı etkileyen enflasyon sorunu ülkemizde de hissediliyor. Özellikle vatandaşlarımız temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlardan şikayetçiydi. Ancak hükumetimizin aldığı bazı tedbirlerle birlikte son dönemlerde market fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu değildir. Hatta bazı ürünlerde düşüşlerde yaşanıyor. Pandemi döneminde arztalep dengesinde küresel ölçekte ciddi sorunlar yaşandı. Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi üretim üretim üretim diyoruz. Yani bizler arz ettiğimizi ürünleri çoğaltma gayretindeyiz. Bu yönde hükumetimiz, birçok ürün için teşvikleri devreye soktu. Devletimiz piyasaların dengelenmesi için mücadelesini sürdürüyor. Kısacası fırsatçılara, fırsat vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor
YEREL HABERLER Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yaralı şahin ve yavru ibibik koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin ve yavru ibibik koruma altına alındı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı Çiçek hırsızlığı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı Çiçek ...
Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı
Kılınç, yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Kılınç, yatırımları inceledi
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüsün çarpıştı: 6 yaralı
Turanlı: “Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor”
YEREL HABERLER Turanlı: “Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber ...
Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu
YEREL HABERLER Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu
Adıyaman’a tarımsal zararların karşılanması için 20 milyon TL ödeme
YEREL HABERLER Adıyaman’a tarımsal zararların karşılanması için 20 ...
Bakan Yardımcısı Öncü, Adıyaman’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Öncü, Adıyaman’da incelemelerde ...
Isınan fren balataları yangına neden oldu
YEREL HABERLER Isınan fren balataları yangına neden oldu
Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı
İki grup arasında yumruklu kavga
YEREL HABERLER İki grup arasında yumruklu kavga
Adıyaman’da satırlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da satırlı kavga: 1 yaralı
Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler Binanın elektrik kablolarında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ...
Adıyaman’da karasinekle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da karasinekle mücadele devam ediyor
KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı
YEREL HABERLER KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı
Ot yangını korkuttu
YEREL HABERLER Ot yangını korkuttu
Düğünde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu
YEREL HABERLER Düğünde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada ...
Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.