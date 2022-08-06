Kayısı ağacından düşen Çınar, kurtarılamadı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kayısı ağacından düşerek ağır yaralanan Çınar Ata, (10) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Toptepe köyünde meydana geldi. Kayısı ağacına çıkan Çınar Ata, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Çınar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çınar Ata'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-08-06 13:25:30
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