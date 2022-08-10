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Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörde bulunan Mustafa Taştan (30) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Boğazözü köyünde meydana geldi. Kimin kullandığı öğrenilemeyen 02 KD 452 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktörde bulunan Mustafa Taştan, Kenan Taştan (36) ve Sinan Akar (33) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Taştan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taştan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-08-10 13:00:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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