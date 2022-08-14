İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KAHTA-(Adıyaman), (DHA) -ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarptığı kazada Hüseyin Diker (84) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çıralık köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Diker idaresindeki 33 BLT 91 plakalı otomobil ile Ebu Talip Aktanbaş yönetimindeki 33 AHL 648 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Hüseyin Diker, Abdulsamet Çelik (12) ve Zahide Diker (39) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Hüseyin Diker, hastanede hayatını kaybetti. Diker'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta
2022-08-14 17:38:44
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