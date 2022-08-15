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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

DHA

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü


GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Tapar (47), hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra GölbaşıKahramanmaraş yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Tapar yönetimindeki 46 F 5296 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammet Tapar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)
2022-08-15 20:46:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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