Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

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Murat KURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Narince köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönüne giden Hüseyin Şahin (38) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Şahin ile yanındaki akrabaları Emin (40), Emre (23), Ayşe (74) ve Ezgi Şahin (27) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2022-08-19 10:57:28



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