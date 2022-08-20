Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-08-20 10:22:17



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