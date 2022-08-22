Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü



Mahir ALAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada Ömer Aydın (33), hayatını kaybetti.

Kavga, ilçeye bağlı Esencik köyünde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Ömer Aydın'a isabet etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken ağır yaralanan Aydın, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-08-22 23:28:50



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