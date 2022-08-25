Adıyaman'da traktör devrildi; 1 ölü, 8 yaralı

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Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen traktördeki Ayşe Fatma Gündoğdu (52) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yukarı Nasırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Gündoğdu'nun (53) kullandığı 02 HU 581 plakalı traktör, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktördeki Ayşe Fatma Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Traktördeki kişilerin kendilerine ait tarlaya gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mahir Alan

2022-08-25 12:13:56



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