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Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DHA

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Mutlu yönetimindeki 10 YS 655 plakalı otomobil ile İsmet Çevik yönetimindeki 02 AD 353 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Ahmet Mutlu, Ziya Çetin ve Makbule Çetin yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-09-02 18:42:47

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