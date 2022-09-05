Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu



Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan arkadaşı Mehmet Kalaycı´yı kurtarmak için suya giren laborant Mustafa Batmaz (30) boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Kalaycı´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde KahtaDiyarbakır kara yolu üzerinde Kahta Çayı´nda meydana geldi. Birlikte çay kıyısına giden iki arkadaştan Mehmet Kalaycı, serinlemek için suya girdi. Kalaycı´nın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşı Mustafa Batmaz da suya girdi. Ancak Batmaz da akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Mehmet Kalaycı, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Batmaz´a ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı dalgıçlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin 4 saatlik çalışmasıyla Mustafa Batmaz´ın cansız bedenine ulaşıldı.

Laborant olan evli ve 1 çocuk babası Batmaz´ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi´nin morguna konuldu. Tedavisi süren Mehmet Kalaycı´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Mahir ALAN

2022-09-05 09:49:59



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