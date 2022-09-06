Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile plakasız motosikletin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra AdıyamanÇelikhan yolunun 20´nci kilometresinde meydana geldi. İlçe yönüne giden H.A. yönetimindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç ile İ.D.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araç içindeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-09-06 15:58:03
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