Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatarla mevkisinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2017-2019 yılları arasında Adıyaman´da faaliyet gösteren örgüt üyeleri tarafından toprağa gömülmüş vaziyette yaşam malzemesi ile geçirildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-09-06 18:55:17



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