Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Murat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.
Muhittin Yıldırım (60) yönetimindeki 16 JNG 24 plakalı otomobil ile Mehmet Celal Uçar (40) yönetimindeki 27 AEZ 592 otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve otomobillerde bulunan Hüseyin Öner (23), Derya Yıldırım (37) ve Reyhan Yıldırım yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Murat KURT
2022-09-07 21:16:27
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