Site bahçesinden motosiklet hırsızlığı kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN'da site bahçesine park edilen motosiklet çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Aydın Balıbay'a ait park halindeki 02 BB 299 plakalı motosiklet çalındı. Motosikletini park ettiği yerde bulamayan Balıbay, polise haber verdi. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı site güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-09-12 15:54:13
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