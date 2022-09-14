Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma tarafından yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında arama-tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-09-14 17:36:17



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