Adıyaman´da orman yangını (1)

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Mahir ALAN /ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, Karadağ Kent Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karadağ Kent Ormanı'nda meydana geldi. Ormanda duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acik Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-09-14 18:03:30



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