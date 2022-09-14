Adıyaman´da orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Adıyaman'da Karadağ Kent Ormanı'nda çıkan yangına 10 itfaiye aracı ve 70 personel ile müdahale edildi. 60 ton su kullanan ekipler, 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken bölgeye gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, incelemede bulundu, çıkan yangınla ilgili bilgi aldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-09-14 20:28:26



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