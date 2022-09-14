Adıyaman'da maskeli 2 şüphelinin berber dükkanını kurşunlaması kamerada

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da maskeli 2 şüphelinin, motosiklet ile geldikleri berber dükkanını kurşunlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, E.A.'ya ait olan berber dükkanına tabancayla ateş açarak kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-09-14 21:06:08



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