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Numan Kurtulmuş: Türkiye, bu coğrafyanın kilit taşıdır (2)

DHA

Numan Kurtulmuş: Türkiye, bu coğrafyanın kilit taşıdır (2)


GENÇLİK BULUŞMASINA KATILDI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki programının ardından Adıyaman'a geçti. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılın ve partililer karşıladı. Kurtulmuş, ilk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Valilik ziyareti sonrası Kurtulmuş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları tarafından Türkiye Petrolleri'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşmaları'na katıldı. 
Burada gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "3 gün önce Cumhurbaşkanımız 250 bin sosyal konut projesini açıkladı mı? Açıkladı. 100 bin arsa da muazzam bir şeydir. Bugün ki rakamı bilmiyorum ama dünkü rakam 880 bin civarında başvuru olmuş, 250 bin ev için şimdi tabii ki muhalefet bundan rahatsızlık duyabilir bunu anlarım. Eleştirebilir der ki; şunu böyle yapsaydınız biz olsak şöyle daha iyi yaparız der buraya kadar eyvallah ama utanmadan Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu kalkıyor bugün gördünüz sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanımızın lasmanını yapmış olduğu bu 250 bin konutluk projenin beyefendi kalkıyor ne diyor? Buradan tabii Erdoğan paraları toplayacaksın bunla partinin seçim kampanyasının finanse edeceksin. Böylesine büyük bir yalana ben ne diyeyim? Seviye bakımından en dip nokta bu. Teşekkür ederiz, tebrik ederiz bu kadar insanı ev sahibi olma imkanına kavuşturuyorsunuz ve bu kadar insana ev sahibi olma imkanı hayallerini gerçekleştirme ümidi veriyorsunuz dese büyüyecek. Ama buradan bir yalan üretiyor ve zannediyor ki; bu yalana insanlar kanacak" dedi.
'TÜRKİYE'Yİ TACİZ ETMEK YUNANİSTAN'IN HADDİ DEĞİLDİR'
Yunanistan'ı uyararak, bu aziz millet kendisine karşı yapılan haksızlıklara asla tahammül edemeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Yunanistan'a tavsiyemiz arada bir komşuluk hukukumuz var ham karadan hem denizden komşumuz. Yunanistan'a tavsiyemiz şudur. Bu aziz milleti unutmayın. Bu aziz millet kendisine karşı yapılan haksızlıklara asla tahammül etmez ve Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına müsaade etmez. Bu anlamda ona buna güvenerek haddinizi aşan işlerin içine girmeyin. Türkiye'yi taciz etmek Yunanistan'ın haddi değildir. Vekalet eskiden terör örgütleri üzerinden yapılıyordu, şimdi yeni bir dönemi başlatılıyorlar. Vekil devletler demek biraz ağır olur ama devletleri sanki kendi vekilleriymiş gibi kullanarak kendi güçlerini artırmaya çalışıyorlar. Yunanistan'a tavsiyemiz buna alet olmasınlar. Biz Türkiye ve Yunanistan olarak ikili masada her türlü görüşmeyi yaparız. Anlaşamadığımız konular olur ama anlaştığımız konularda da mesafe kat ederiz. Sakın üçüncü ülkelerin dediklerine kanarak Türkiye ile bir düşmanlık ya da Türkiye ile bir rekabet ilişkisine girmesinler" diye konuştu.
'BÜTÜN DÜNYA EKONOMİLERİ BÜYÜK BİR TÜRBÜLANSIN İÇERİSİNDEDİR'
Tüm dünyanın ekonomik zorluk içerisinde olduğunu ve Türkiye'nin ise müspet adımlarla ilerlediğini belirten Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Zor bir süreç. Sadece Türkiye değil, bütün dünya ekonomileri büyük bir türbülansın içerisindedir. Uzun yıllardır enflasyon lafını unutmuş ülkelerde bile çok yüksek enflasyonların ortaya çıktığını görüyoruz. İnşallah Türkiye bunu atlatacaktır. Dayanışmayla, akılla, ferasetle ve inşallah üreterek güçlü büyük Türkiye olarak bu süreci atlatacağımızı ümit ediyorum. Tabii ki; vatandaşlarımıza şu gün biter, bugün biter, şu ay biter diye tarih vermenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama gidişat müspet yöndedir. Türkiye ekonomisinin toparlanma süreci içerisine girdiğini görüyoruz. Yollarda ürettiğimiz ürünlerin kamyonlarla, TIR'larla taşındığını fabrikaların harıl harıl çalıştığını bunu söyleyince çok bozuluyorlar. Organize sanayi bölgelerimizin yetmediğini görüyoruz, ben nerdeyse her hafta 2-3 kente gidiyorum, Adıyaman'da da organize sanayi bölgesi yetmiyor. Adıyaman'ın da yeni bir organize sanayi bölgesine ihtiyacı var. Bu ne demektir ki Adıyaman daha çok üretmek istiyor. Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyeceğiz." (DHA)Mahir ALANSercan SAKAN/ ADIYAMAN, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Mahir ALANSercan SAKAR
2022-09-16 00:34:04

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