Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Kaya (26) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolunun 5´inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Ömer Kaya yönetimindeki 46 ABN 375 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kaya ile yanındaki Sabri Karakaş (58), Sadık Ergen (23) ve Asiye Karakaş (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ömer Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ömer Kaya´nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2022-09-16 15:24:25



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