Adıyaman´da tüfekli kavga: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman´da tüfekli kavga: 2 yaralı

DHA

Adıyaman´da tüfekli kavga: 2 yaralı


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, iki grup arasında çıkan, tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği C.Y. ve H.S. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-09-17 13:36:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da ...
Adıyaman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, ...
Numan Kurtulmuş: Recep Tayyip Erdoğan küresel bir lider
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Recep Tayyip Erdoğan küresel bir ...
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da iş insanlarıyla bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da iş ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da basınla buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da ...
Numan Kurtulmuş: Türkiye, bu coğrafyanın kilit taşıdır (2)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Türkiye, bu coğrafyanın kilit ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da ...
Adıyaman'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli ...
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.