Adıyaman´da tüfekli kavga: 2 yaralı



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, iki grup arasında çıkan, tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği C.Y. ve H.S. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-09-17 13:36:30



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