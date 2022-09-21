Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (2)



KURDELE KESMEKTEN YORULDUK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri ile düzenlenen toplantının ardından AK Parti İl Binasına geçerek partililer ile bir araya geldi. Burada partililere seslenen Bakan Kirişci, "Kurdele kesmekten yorulduk. Bu kurdele kestiğiniz makası da saklayın diyorsunuz, artık bu makasları saklayacak yerimiz kalmadı. Bizim işimiz hizmet siyaseti, bizim işimiz gönül kazanma, bizim işimiz bu aziz millete hizmet etmek. Çünkü bu aziz millete bel bağlamış masum milletler var. Dün Van'dan 39 vagonlu bir yardım trenini Pakistan'a gönderdik. Kim Pakistan, aramızda 3-4 ülke var. Ama o 3-4 ülke zamanında biz darda kaldık diye bizim Kurtuluş Savaşımızda gelip bizim yanı başımızda canlarını, kanlarını bu ülke için feda etmiş insanlar. Şimdi bu fedakarlığa karşı bizim yaptığımız yardımlar, bu hayırseverlik bir lütuf değil tamamiyle insanı ve İslami bir sorumluluktur. Böyle bir millete böyle bir iktidara bütün dünyanın ihtiyacı var" dedi.

Türkiye gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Barış bu zamana kadar hep laftaydı bunların barış yanlısı olmadıklarını Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, Libya'da gördük. En son Ukrayna, burada gördük. Hani bunlar barış yanlısıydı? Gittikleri yerlere kan ve gözyaşını taşıyan ülkeler bunlar. Ama bizim kadim kültürümüzde bu yoktur. Gittiği yerlere medeniyeti götürmüş gittiği yerlere medeniyet adına iz bırakmış ülkeyiz. Bizim gittiğimiz yerlere medeniyeti taşıma medeniyeti götürme ve oradaki insanların sıkıntılarını giderme inançları varsa inançlarını özgürce yaşamalarını sağlama gibi bir çalışmamız var. Söylenecek çok söz var ama dünyada artık Türkiye kilit ülke bunu unutmayacağız. Gelecek yıl 2023 cumhuriyetin 100 yılını geride bırakmış oluyoruz. Önümüzde yeni bir 100 yıl başlıyor. Bu 100 yılın adı Türkiye 100 yılı artık Türkiye gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke olarak Allah'ın izniyle dünyada adından her türlü eyleminden söz ettirecek ülke olacak." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2022-09-21 20:02:04



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