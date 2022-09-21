Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (2)

DHA

Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (2)


KURDELE KESMEKTEN YORULDUK
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri ile düzenlenen toplantının ardından AK Parti İl Binasına geçerek partililer ile bir araya geldi. Burada partililere seslenen Bakan Kirişci, "Kurdele kesmekten yorulduk. Bu kurdele kestiğiniz makası da saklayın diyorsunuz, artık bu makasları saklayacak yerimiz kalmadı. Bizim işimiz hizmet siyaseti, bizim işimiz gönül kazanma, bizim işimiz bu aziz millete hizmet etmek. Çünkü bu aziz millete bel bağlamış masum milletler var. Dün Van'dan 39 vagonlu bir yardım trenini Pakistan'a gönderdik. Kim Pakistan, aramızda 3-4 ülke var. Ama o 3-4 ülke zamanında biz darda kaldık diye bizim Kurtuluş Savaşımızda gelip bizim yanı başımızda canlarını, kanlarını bu ülke için feda etmiş insanlar. Şimdi bu fedakarlığa karşı bizim yaptığımız yardımlar, bu hayırseverlik bir lütuf değil tamamiyle insanı ve İslami bir sorumluluktur. Böyle bir millete böyle bir iktidara bütün dünyanın ihtiyacı var" dedi.
Türkiye gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, şöyle konuştu:
"Barış bu zamana kadar hep laftaydı bunların barış yanlısı olmadıklarını Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, Libya'da gördük. En son Ukrayna, burada gördük. Hani bunlar barış yanlısıydı? Gittikleri yerlere kan ve gözyaşını taşıyan ülkeler bunlar. Ama bizim kadim kültürümüzde bu yoktur. Gittiği yerlere medeniyeti götürmüş gittiği yerlere medeniyet adına iz bırakmış ülkeyiz. Bizim gittiğimiz yerlere medeniyeti taşıma medeniyeti götürme ve oradaki insanların sıkıntılarını giderme inançları varsa inançlarını özgürce yaşamalarını sağlama gibi bir çalışmamız var. Söylenecek çok söz var ama dünyada artık Türkiye kilit ülke bunu unutmayacağız. Gelecek yıl 2023 cumhuriyetin 100 yılını geride bırakmış oluyoruz. Önümüzde yeni bir 100 yıl başlıyor. Bu 100 yılın adı Türkiye 100 yılı artık Türkiye gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke olarak Allah'ın izniyle dünyada adından her türlü eyleminden söz ettirecek ülke olacak." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2022-09-21 20:02:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Vahit Kirişci, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Vahit Kirişci, AK Parti Adıyaman İl ...
Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adıyaman'da "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adıyaman'da "Tarım ...
Kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı; 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis ...
Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis
Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da konuştu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.